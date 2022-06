Suicide: दो बार आत्महत्या का प्रयास करने के बाद युवती ने लगाई फांसी, व्यथा का बनाया था वीडियो

अहमदाबाद Published: June 23, 2022 09:23:42 pm

Vadodara lady committed suicide after break up with beau, made video वडोदरा शहर के तांदलजा इलाके में रहने वाली एक युवती ने दो बार आत्महत्या का प्रयास करने के बाद फिर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया।

बताया जाता है कि नफीसा के प्रेमी को छोडऩे पर उसने अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर आत्महत्या के प्रयास के बाद अपनी व्यथा का वीडियो बनाया। हालांकि इसके बाद वह वडोदरा लौटी और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में जे पी रोड थाने में शिकायत दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार अहमदाबाद में आयशा नामक युवती ने पति से प्रताडि़त होकर 25 फरवरी 2021 को वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली थी। इसी तरह की घटना एक बार फिर घटी। शहर के तांदजला इलाके में रहने वाली नफीसा खोखर अहमदाबाद के शेख रमीज अहमद के साथ प्रेम करती थी। धोखा देने पर नफीसा ने अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर अपनी व्यथा का वीडियो बनाया और दो बार आत्महत्या का प्रयास भी किया।

इसके बाद नफीसा वडोदरा वापस लौटी और गत 20 जून को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती के परिजनों ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई।

उल्लेखनीय है कि आयशा से जुड़े मामले में अहमदाबाद की सत्र अदालत ने उसके पति आरिफ खान को 10 वर्ष की सख्त कैद की सजा सुनाई थी। आयशा ने आरिफ से वर्ष 2018 में विवाह किया था लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त होने के बाद वर्ष 2020 में वह अपने मायके लौट गई थी। अगले वर्ष उसने साबरमती नदी पर छलांग लगा ली। पढ़ना जारी रखे

