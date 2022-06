Vadodara: वडोदरा की युवती रचाएगी विवाह, फेरे लगेंगे लेकिन नहीं होगा दूल्हा

अहमदाबाद Published: June 02, 2022 10:50:31 pm

Vadodara woman set to marry herself in India's first 'Sologamy' वडोदरा की युवती 11 जून को विवाह बंधन में बंधेगी हालांकि इस विवाह में फेरे तो लगेंगे लेकिन, दूल्हा नहीं होगा। वास्तव में 24 वर्षीय क्षमा बिंदु खुद के साथ विवाह कर रही हैं। इसके लिए तैयारियां जारी हैं। विवाह के लिए जेवर और लहंगा खरीदने के साथ-साथ पार्लर भी बुक करा लिया है।

यह विवाह शहर के गोत्री इलाके में स्थित मंदिर में होगा। सभी को विवाह के लिए निमंत्रण भी भेज दिया गया है। मेहंदी की रस्म 9 जून को है और विवाह 11 जून को शाम 5 बजे होगी। मेहंदी समारोह के लिए सफेद धोती और कुर्ता पहनेंगी और विवाह के दिन हल्दी रस्म के लिए साड़ी है। वे खुद सिंदूर लगाएंगी। वे अकेली फेरे लेंगी। एक ही वरमाला भी होगी।

क्षमा के अनुसार एक पंडित की व्यवस्था की गई है हालांकि उन्हें काफी समझाना पड़ा। अब वे यह विवाह कराने को तैयार हो गए हैं। उनकी मां वीडियो कॉल के जरिए उसे आशीर्वाद देंगी। शादी के बाद क्षमा हनीमून पर भी जाएंगी, जिसके लिए उन्होंने गोवा को चुना है।

बनना चाहती थीं दुल्हन एमएस यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई कर चुकीं क्षमा ने बताया कि गुजरात में शायद यह पहली सेल्फ मैरेज या सोलोगेमी है। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था के बाद से वे कभी शादी नहीं करना चाहती थी। परंपरा ने उन्हें कभी आकर्षित नहीं किया, लेकिन वे दुल्हन बनना चाहती थी और इसलिए उन्होंने खुद से शादी करने का फैसला किया। माता-पिता ने दिया आशीर्वाद एक निजी फर्म में कार्यरत क्षमा के मुताबिक भले ही कुछ लोग इस विवाह को गलत मानें, लेकिन उनके माता-पिता खुले विचारों वाले हैं और उन्होंने शादी के लिए अपना आशीर्वाद भी दिया है। वे बताती हैं कि उनके माता-पिता इस फैसले से खुश हैं। वेब सीरीज के बाद मन में आया विचार युवती ने कहा कि एक वेब सीरीज में एक एक्ट्रेस ने कहा था कि 'हर महिला दुल्हन बनना चाहती है, लेकिन पत्नी नहीं। इसके बाद से उन्हें खुद से शादी करने का विचार मन में आया। क्षमा ने यह पता लगाने के लिए ऑनलाइन रिसर्च किया कि क्या देश में किसी भारतीय महिला ने खुद से शादी की है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला। उन्होंने कहा कि शायद वे अपने देश में आत्म-प्रेम का एक उदाहरण स्थापित करने वाली पहली युवती हैं। सेल्फ मैरेज बिना शर्त प्यार की प्रतिबद्धता युवती के मुताबिक सेल्फ मैरेज खुद के लिए और बिना शर्त प्यार होने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। यह वयस्क अवस्था में कदम रखने और आत्म स्वीकृति की मान्यता भी है। ये लोग किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं, जिससे वे प्यार करते हैं। क्षमा के अनुसार वे खुद से प्यार करती हैं और इसलिए यह शादी कर रही हैं। पढ़ना जारी रखे

