वंदे भारत एक्सप्रेस 30 से दौड़ेगी, पीएम दिखाएंगे हरी झंडी

रेलवे मंत्री ने कहा, दो-तीन दिन मेंं मिलेगा सुरक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र

अहमदाबाद Published: September 13, 2022 10:34:16 pm

अहमदाबाद. केंद्रीय रेलवे मंत्री Railway Minister अश्विनी वैष्णव Ashwini Vaishnav ने कहा कि अहमदाबाद-मुंबई Ahmedabad-Mumbai के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन Vande Bhatrat Express Train को प्रधानमंत्री Prime Minister नरेंद्र मोदी Narendra Modi 30 सितंबर को गांधीनगर Gandhinagar से झंडी दिखाकर इसका लोकार्पण करेंगे।

वैष्णव ने कहा कि वैश्विक स्तर की सुविधाओं वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े विजन Vision से निर्मित है। उसी विजन से इसकी डिजाइन Disign बनाई है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग Testing की बहुत अच्छी रिपोर्ट Very Good Report आई है।

टेस्टिंग में शून्य से 100 किलोमीटर Kilometer की रफ्तार Speed मात्र Only 52 सेकंड Second में पकड़ी और 180 किलोमीटर प्रति घंटे Per Hour की रफ्तार में भी गाड़ी बहुत स्थिर (स्टेबल Stable) रही। वैष्णव ने कहा कि अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल Ahmedabad-Mumbai Central बीच के इस ट्रेन का ट्रायल सफल रहा है। दो-तीन दिन में सुरक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र भी मिलेगा।

केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर बनाए जा रहे मल्टी मॉडल टर्मिनल हब का निरीक्षण किया।

चालक के केबिन में पानी के भरा हुआ ग्लास भी एकदम स्थिर इतनी तेज गति में भी चालक के केबिन Cabin में रखे हुए पानी Water भरा हुआ ग्लास Glass एकदम स्थिर रहता है। इसकी डिजाइन बहुत ही अच्छी बनाई है। पीएम मोदी ने कहा था कि देशभर के कौने-कौने को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जोड़ा जाएगा और तेजी से जगह-जगह इसे आरंभ किया जाएगा। अक्टूबर से हर महीने बनेंगी 3-4 वंदे भारत ट्रेन वैष्णव ने कहा कि अक्टूबर Octobe से हर महीने Every Month 3-4 वंदे भारत ट्रेन बनेंगी, बाद में हर महीने 4-5 वंदे भारत ट्रेन बनेंगी और देशभर को इन ट्रेनों से जोड़ा जाएगा। पढ़ना जारी रखे

