मोदी ने कहा, वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेल की दिशा-दशा बदल देगी

Vande Bharat trains, Indian Railways, PM Modi, Gujarat, Ahmedabad

अहमदाबाद Published: September 30, 2022 11:37:32 pm

Vande Bharat trains will change the direction of Indian Railways: Modi प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वंदे भारत ट्रेन का लोकार्पण करते हुए मोदी ने कहा कि आज देश का रेलवे नेटवर्क, मेड इन इंडिया वंदे भारत को चलाने के लिए तेजी से तैयार हो रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली स्वदेशी वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेल की दशा व दिशा दोनों बदलेंगी। उन्होंने कहा कि अगले अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इस ट्रेन की खूबी यह है कि मात्र 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ लेती है।





मोदी ने कहा, वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेल की दिशा-दशा बदल देगी

गुजरात के बंदरगाहों पर तेज गति से काम होगा मोदी के मुताबिक इस्टर्न वेस्टर्न कोरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर (डीएफसी) जब बनकर तैयार हो जाएगा तो मालगाड़ी की स्पीड भी बढ़ेगी और पैसेन्जर ट्रेन में होने वाली देरी भी कम होगी। जब मालगाडिय़ों की स्पीड बढ़ेगी तो गुजरात के बंदरगाह इससे कई गुणा ज्यादा तेजी से काम करना शुरु करेंगे। हिन्दुस्तान दुनिया भर में पहुंचने लग जाएगा। देश का माल एक्सपोर्ट होने लगेगा और विदेश से हमारा समान तेजी से देश में पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि गुजरात उत्तर भारत के बिल्कुल निकट है। लैंड लॉक एरिया से निकट है इसलिए गुजरात के तट को सबसे ज्यादा फायदे की संभावना है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें