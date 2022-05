Ahmedabad : जलजनित रोगों ने तोड़ा दो वर्षों का रिकॉर्ड, 21 दिन में 837 मरीज

पानी के लिए गए नमूनों में से 24 के परिणाम अनफिट

अहमदाबाद Published: May 24, 2022 10:41:28 pm

अहमदाबाद. गर्मी के बीच Ahmedabad अहमदाबाद शहर में Water borne diseases जलजनित रोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। last 2 year पिछले दो वर्ष मे may मई माह (62 दिनों) में जितने मरीज सामने नहीं आए हैं उससे कई गुना अधिक मरीज इस वर्ष मई माह के 21 दिनों में ही आ चुके हैं। इस अवधि में 837 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। पिछले दो वर्षों की तुलना में इस वर्ष मई माह में mosquito borne मच्छरजनित रोगों के मरीज भी बढ़े हैं।

शहर के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में 21 दिनों में vomiting and diarrhea उल्टी-दस्त के 550 मरीज दर्ज हो चुके हैं। इसी तरह से typhoid टाइफाइड के 177 एवं jaundice पीलिया के 110 मरीजों की पहचान हो चुकी है। इसके मुकाबले मई 2020 के 31 दिनों में उल्टीदस्त के कुल 56, पीलिया के 19 और टाइफाइड के 65 मरीज हैं। वहीं मई 2021 में उल्टीदस्त के महज चार मरीजों की पुष्टि हुई थी। जबकि पीलिया के 23 और टाइफाइड के 17 मरीज थे।



मच्छरजनित रोग भी बढ़े Mosquito-borne diseases also increased



मई माह में जलजनित रोगों के अलावा मच्छरजनित रोगों के मरीज भी बढ़े हैं। 21 दिनों में मलेरिया के 59 मरीज दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा फाल्सीफेरम के चार, डेंगू के 14 और Chikungunya चिकनगुनिया के 11 मरीज सामने आ चुके हैं। जबकि मई 2020 में मलेरिया के 31, डेंगू के 11 और चिकनगुनिया के एक मरीज की पुष्टि हुई थी। मई 2021 में भी मलेरिया के छह, डेंगू के तीन और चिकनगुनिया के पांच मरीज सामने आए थे। महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेंगू के लिए जारी माह में 741 सिरम सेंपल लेकर जांच की गई। पिछले वर्ष मई माह में 537 सिरम सेंपल लिए गए थे।



पानी की जांच के लिए लिए गए थे 1412 नमूने



अहमदाबाद महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए विविध कदम उठाए जा रहे हैं। जारी वर्ष के 21 दिनों में शहर के विविध भागों में क्लोरीन टेस्ट के 9715 टेस्ट लिए गए। इनमें से 259 में क्लोरीन की मात्रा नहीं मिली। जबकि बेक्टेरीयोलोजिकल जांच के लिए इस अवधि में लिए गए कुल 1412 नमूनों में से 24 के परिणाम अनफिट आए हैं। इस अवधि में 32360 क्लोरीन की गोलियों का भी वितरण किया गया। 21 दिनों में 28 हजार से अधिक रक्त के नमूने लेकर जांच को भेजे गए हैं।

अहमदाबाद में तीन वर्षों के जलजनित रोगों के मरीज...



वर्ष उल्टी दस्त पीलिया टाइफाइड



2020 56 19 65



2021 04 23 17



2022 (अब तक) 550 110 177

