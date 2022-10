विद्या सहायक भर्ती में विधवा महिलाओं को मेरिट में मिलेगा 5 प्रतिशत अंक का लाभ

Widow women will get the benefit of 5 percent marks in merit in Vidya Sahayak Recruitment शिक्षामंत्री जीतू वाघाणी ने की घोषणा, विद्या सहायक की आगामी भर्ती से ही होगा अमल

अहमदाबाद Updated: October 04, 2022 10:00:45 pm

Ahmedabad. गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने एक और अहम घोषणा की है। इसके तहत शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े शिक्षकों, हेड मास्टर के पदों पर होने वाली विद्या सहायकों की भर्ती में विधवा महिलाओं को अतिरिक्त 5 प्रतिशत अंक का लाभ दिया जाएगा। शिक्षामंत्री जीतू वाघाणी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस निर्णय का अमल विद्या सहायकों की आगामी भर्ती से ही किया जाएगा। विधवा महिलाओं को नौकरी के अवसर मिलें इसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से निर्णय किया गया है।

शिक्षामंत्री की ओर से दी गई जानकारी के तहत टेट-1, टेट-2 विधवा महिलाओं को विद्या सहायकों की भर्ती में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। विद्या सहायकों की भर्ती की मेरिट टेट परीक्षा के 50 प्रतिशत अंक और शैक्षणिक योग्यता के 50 प्रतिशत अंक के आधार पर तैयार की जाती है। इस आधार पर तैयार होने वाली मेरिट में विधवा महिलाओं को 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक जोडकऱ भर्ती की जाएगी। ज्ञात हो कि राज्य में विद्या सहायकों के 2600 पद पर भर्ती की घोषणा सरकार की ओर से की गई है।

