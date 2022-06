Ahmedabad: पत्नी ने ही 4 लाख रुपए में दी थी ऑटो चालक पति की सुपारी

wife gives supari for murder of her husband, 6 arrested in Ahmedabad सीएन विद्यालय के पास हुई हत्या की गुत्थी सुलझी, जोन-7 डीसीपी की एलसीबी, एलिसब्रिज थाने की स्क्वॉड ने पत्नी सहित 6 आरोपियों को पकड़ा

अहमदाबाद Updated: June 11, 2022 09:28:53 pm

Ahmedabad. शहर के एलिसब्रिज थाना इलाके में सीएन विद्यालय के पास 8 जून को तीक्ष्ण हथियार से वार कर की गई ऑटो रिक्शा चालक शांतिलाल धंधुकिया (42) की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। जोन सात पुलिस उपायुक्त की स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) और एलिसब्रिज पुलिस की स्क्वॉड ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस मामले में मृतक की पत्नी सहित छह आरोपियों को पकड़ा है। पत्नी की ओर से 4 लाख रुपए में ऑटो चालक पति की सुपारी दी गई होने का खुलासा हुआ है। Ahmedabad police जोन सात उपायुक्त बी यू जाड़ेजा ने संवाददाताओं को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मृतक शांतिलाल की पत्नी वटवा निवासी रूपल (39), दाणीलीमडा निवासी साबिरहुसैन अंसारी (37), वटवा निवासी फयाजुद्दीन उर्फ फैज शेख (39), अन्य ऑटो चालक मो.इम्तियाज उर्फ बाबा शेख (25), शाहरूखान पठान (28) और महिसागर जिले के बालासिनोर का रहने वाला मो.शकील उर्फ लखपति अंसारी (37) शामिल हैं। वटवा निवासी अलतमस नाम का एक अन्य आरोपी अभी फरार है। आरोपियों के पास से उपयोग में ली गई ऑटो रिक्शा भी जब्त की गई है।

Ahmedabad police zone 7 DCP जाड़ेजा ने बताया कि रूपल का कहना है कि वह पति शांतिलाल की ओर से दी जाने वाली शारीरिक और मानसिक प्रताडऩा से परेशान हो गई थी। वह खुद ही घर का खर्चा चलाती थी। शांतिलाल पैसे नहीं देता था। जिससे वह उससे छुटकारा चाहती थी, जिससे उसने साबिर और फैजुद्दीन को 4 लाख रुपए में शांतिलाल की हत्या की सुपारी दी थी। इसके लिए उसने उसकी बचत से एकत्र किए दो लाख रुपए भी आरोपियों को दिए थे। साबिर ने जिसमें से 10 हजार रुपए ऑटो चालक इम्तियाज को, 15 हजार शाहरूखान को और 20 हजार रुपए एक अलतमस को दिए थे। रूपल बीते करीब पांच साल से घर में ही एम्ब्रोडरी व कपड़ों का काम करती थी। फैजुद्दीन की शाहआलम में कपड़े की दुकान है। वह उसके पास से ही माल लेकर आती थी। जिससे उसके संपर्क में आई थी।

आरोपियों ने दो महीने में 10 बार किया था हत्या का प्रयास

Ahmedabad police उपायुक्त बी यू जाड़ेजा ने बताया कि आरोपी बीते दो महीने से शांतिलाल की हत्या करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। एक बार तो पीछा करते हुए सूरत तक गए थे। कालूपुर रेलवे स्टेशन पर भी मारने की कोशिश की थी। 10 बार हत्या करने की कोशिश की लेकिन वह बच गया था। 8 जून को वह नहीं बच पाया। सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग, मुखबिर से पता

Ahmedabad police उपायुक्त जाड़ेजा ने बताया कि यह केस एकदम ब्लाइंड था। इसे सुलझाने के लिए जोन की एलसीबी के अलावा एलिसब्रिज की अलग-अलग टीमें बनाईं गईं। सीसीटीवी फुटेज काफी काम आए। उनके जरिए पता चला कि एक नंबर बिना की ऑटो रिक्शा शांतिलाल की ऑटो का ईसनपुर से ही लगातार पीछा कर रही थी। उस ऑटो को ईसनपुर से आंबावाडी तक ट्रेक किया तो चालक का चेहरा दिखा। फिर मुखबिरों के माध्यम से उसकी पहचान कर उसे हिरासत में लिया। उसके बाद एक के बाद एक पर्तें खुलती गईं। आरोपियों का पता चलता गया उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आखिरकार इसमें शांतिलाल की पत्नी कीलिप्तता सामने आई। कुल सात आरोपियों में से छह को पकड़ लिया है। घर से निकलते ही पत्नी भेजती थी लोकेशन

Ahmedabad Police डीसीपी जाडेजा ने बताया कि शांतिलाल घर से बाहर निकलता वैसे ही रूपल उसकी लोकेशन आरोपियों को मोबाइल फोन पर भेजती थी। रूपल के विरुद्ध सीसीटीवी फुटेज व अन्य सबूत मिले हैं। रूपल फैजुद्दीन की दुकान पर आती जाती थी। उस दौरान इस संबंध में बातचीत और फोन पर की गई हत्या के संबंध में बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस के हाथ लगी है। पढ़ना जारी रखे

