World Cup Cricket: नवरात्रि से पहले गेंद-बल्ले की धून पर थिरकेगा अहमदाबाद, भारत-पाक के बीच आज मुकाबला

अहमदाबादPublished: Oct 13, 2023 11:07:47 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

World Cup Cricket, India, Pakistan, Ahmedabad, Narendra Modi stadium

India and Pakistan will take on in Ahmedabad गुजरात का अहमदाबाद शहर विश्व कप टूर्नामेंट के दौरान बहुप्रतीक्षित भारत व पाकिस्तान के बीच महामुकाबले को लेकर तैयार है।गुजरात के सबसे लंबे चलने वाले नवरात्रि की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले यह मैच खेला जाएगा। 1 लाख 30 हजार दर्शकों से ज्यादा की क्षमता वाले क्रिकेट के लिए विश्व के सबसे बड़े नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में इस मैच को लेकर इसे लेकर प्रशंसकों में जोरदार उत्साह है।यह उत्साह शुक्रवार को शहर के वस्त्रापुर इलाके में स्थित टीम होटल के पास दिखी। यहां भारी संख्या में दर्शक अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को देखने को बेताब दिखे। यही स्थिति शहर के उस्मानपुरा फ्लायओवर के नीचे दिखी जहां पर पाकिस्तान टीम को देखने के लिए प्रशंसक पहुंचे। भारत व पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर लोगों में क्रेज है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने भी कहा कि उन्हें इस बड़े स्टेडियम में खेलने को लेकर उत्सुकता है। भारत-पाकिस्तान मैच हमेशा हाई इंटेसिटी वाले होते हैं। साथ ही काफी चेलैंजिंग भी होते हैं।