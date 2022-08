ध्यान व योग तनाव मुक्त करने में उपयोगी: अढिया

Yoga and meditation is very helpful in stress relief: adhia सीयूजी में तनाव प्रबंधन विषय पर व्याख्यान

अहमदाबाद Updated: August 29, 2022 11:21:38 pm

Ahmedabd. गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजी) के कुलाधिपति एवं पूर्व वित्तसचिव डॉ. हसमुख अढिया ने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा की अलौकिक देन योग हमारे शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तनाव को कम करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जबकि ध्यान मन की चंचलता को दूर करने में सहायक होता है। ध्यान भी तनाव नियंत्रण एवं भावनात्मक स्थायित्व बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अच्छा साहित्य पढऩा भी तनाव दूर करने का सरल माध्यम है। उन्होंने यह विचार सोमवार को सीयूजी सभागार में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से नौवीं चेतना ऑनलाइन व्याख्यान माला के तहत ‘स्ट्रेस मैनेजमेंट इन डिफिकल्ट टाइम’ विषय आयोजित व्याख्यान के दौरान व्यक्त किए।

अढिया ने कहा कि हम स्वयं तनाव को आमंत्रण देते हैं। जब हम अपनी तुलना किसी अन्य से करते हैं अथवा जब हम प्राप्त परिणाम को स्वीकार करने में दु:ख अथवा हताशा का अनुभव करते हैं, तो अनजाने में ही हम तनाव को आमंत्रित कर रहे होते हैं। मानव जीवन चुनौतियों से परिपूर्ण है, कार्यालय एवमं घर के साथ-साथ समाज में व्याप्त प्रतिकूलताएं नित नवीन चुनौतियों को हमारे सम्मुख उपस्थित करती रहती हैं। साथ ही आंतरिक महत्वाकांक्षा, लक्ष्य आदि की पूर्ति को लेकर चिंता तनाव के प्रमुख कारण हैं। तनाव के परिणामों को समझाते हुए आपने कहा कि तनाव के शारीरिक कुप्रभाव में तनाव व्याप्ति पर अत्यधिक भोजन की इच्छा जागृत होती है जो मधुमेह, रक्तचाप आदि समस्याओं की परिणीति का वाहक होता है। साथ ही तनावग्रस्त व्यक्ति कार्य में विलम्ब करने, अपने को हीन समझना तथा अन्य व्यक्तियों के साथ कार्य करने में असमर्थ पाता है। तनावग्रस्त होने के उपरान्त नशा करना भी एक प्रमुख दुष्प्रभाव है।

अढिया ने व्यक्तित्व के पंच प्रकारों - अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवम आनंदमय कोश की विस्तृत व्याख्या करते हुए शिक्षकों का आव्हान किया कि वे इसे जानें एवं छात्रों को भी इससे अवगत कराएं।

कार्यक्रम का संयोजन यूजीसी के अध्यक्ष प्रो. एम.जगदीश कुमार ने किया। इसका प्रसारण यूजीसी के सभी सोशल मीडिया माध्यमों पर हुआ। सीयूजी के कुलपति प्रो. रमा शंकर दूबे के नेतृत्व में विवि के कुलसचिव प्रो. एच बी पटेल, विभिन्न संस्थानों के अधिष्ठाता, प्राध्यापक व विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया।

