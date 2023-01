Gujarat: नडियाद में पतंग की डोर से गला कटने पर युवक की मौत

-आणंद निवासी युवक किसी काम से गया था नडियाद

आणंद/अहमदाबाद. चाइनीज डोर और कांच लेपित डोर की बिक्री पर रोक है। इसके लिए पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है और लोगों को जागरुक भी। इसके बावजूद खेड़ा जिले के नडियाद शहर में पतंग की डोर गले में फंसने के चलते गला कटने से एक युवक की मौत हो गई।

सूत्रों के अनुसार यह घटना नडियाद के सरदारनगर इलाके में हुई। आणंद निवासी 22 वर्षीय युवक विपुल ठक्कर किसी काम से नडियाद गया था। वह नडियाद में अपने मित्र कांतिभाई के यहां गए। कांतिभाई की बाइक लेकर किसी काम से गए थे। सरदारनगर इलाके से गुजरते समय गले में पतंग की डोर फंसने से गला कट गया। उपचार के लिए पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से दूसरे अस्पताल भेजा जहां उपचार के दौरान विपुल ने दम तोड़ दिया।

इसकी खबर मिलते ही अस्पताल पहुंचे विपुल के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था।

पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि जिस डोर के चलते विपुल भाई का गला कटा है वह कौन सी डोर थी।