25 किलोमीटर में लगाए जाएंगे 22 हजार पौधे

22 thousand to be planted in 25 km

अजमेर.स्मार्ट सिटी smart city मिशन के तहत एरिया बेस्ड डवलपमेंट (एबीडी) ग्रीन अजमेर कार्यक्रम के अन्तर्गत शहर को हराभरा किया जाएगा। सडक़ों के किनारे छायादार पेड-पौधे plants लगाए जाएंगे। अजमेर के एबीडी क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने हेतु चम्पा,गुलमोहर, नीम,आम,आदि सडक़ों के किनारे विभिन्न किस्म के लगभग 22 हजार पेड़ लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

जिला कलक्टर एवं अजमेर स्मार्ट सिटी अजमेर के सीईओ प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य अजमेर में विभिन्न स्थानों पर ग्रीन स्पेस का विकास किया जाना है। चयनित सडक़ों के किनारे-किनारे वृक्षारोपण करते हुए विकसित किया जाना है। फ र्म द्वारा लगभग दो मीटर ऊंचाई के स्वस्थ्य पेड़ लगाए जाएंगे।

इससे शहरवासियों को बेहतर पर्यावरण मिलेगा और आस पास रहने वाले लोग स्वस्थ्य भी रहेंगे। जिस फ र्म को ठेका जारी किया गया है उनकी जिम्मेदारी होगी कि वह 3 साल तक उनके द्वारा लगाए गए वृक्षों का रख रखाव का कार्य करेंगे। प्रत्येक वक्ष को ट्रीगार्ड से कवर किया जाएगा। लगाए गए पौधों की सार संभाल के साथ-साथ, समय-समय पर खाद्य एवं पानी देना और कीट एवं बीमारियों से बचाना भी फ र्म की जिम्मेदारी होगी।

इन सडक़ों पर लगेंगे पौधे

नगर निगम आयुक्त एवं अजमेर स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ.खुशाल यादव ने बताया कि ग्रीन अजमेर के तहत 25 किलोमीटर एरिया कवर किया जा रहा है। प्रमुख रूप से महावीर सर्किल से रीजनल चौराहा, पुष्कर रोड,आनासागर सक्र्यूलर रोड, अजमेर स्मार्ट सिटी द्वारा मित्तल हॉस्पिटल से मंगलम,वार्ड नंबर एक में भीतरी सडक़ें और वैशाली नगर और एबीडी एरिया की अन्दरूनी सडक़ों को शामिल किया गया है। सडक़ों के किनारे वृक्षारोपण होने से शहर के पर्यावरण में सुधार आएगा एवं शहर का सौन्दर्यकरण भी होगा।

अरबन हाट में फूड कोर्ट दुकान एवं कियोस्क के लिए निविदाएं आमंत्रित

अजमेर.अरबन हाट के फ ूड कोर्ट में दुकान एवं कियोस्क प्राप्त करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान जिला उद्योग केन्द्र के कार्यकारी अधिकारी सीताराम ने बताया कि अरबन हाट में निर्मित फू ड कोर्ट में एक ही छत के नीचे विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न प्रकार के व्यंजन एवं खाद्य सामग्री का लुफ्त लेने हेतु निर्मित 15 आकर्षक दुकान एवं कियोस्क को किराये पर आवंटन,संचालन एवं प्रबंधन हेतु 15 से 29 अक्टूबर को सायं 4 बजे तक निविदाएं प्राप्त की जा रही है। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत विवरण ीजजचेरूध्ध्ेचचचण्तंरेंजींदण्हवअण्पद पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है तथा निविदा प्रपत्र अरबन हाट, वैशाली नगर,अजमेर से नकद शुल्क प्रदान कर प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त निविदाएं 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर में खोली जाएगी तथा अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ प्रबन्धक, अरबन हाट, वैशाली नगर, अजमेर के मोबाइल नं 9414258525 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

read more:तीन साल तक नहीं खुदेंगी सडक़ें. . .!