महापौर बनने के लिए 57 महिला उम्मीदवार मैदान में नेताओं, पूर्व पार्षदों ने अपनी पत्नियों को बनाया उम्मीदवार

अजमेर. नगर निगम चुनाव इस बार रोचक हो गया है। इस बार महापौर की सीट एससी महिला वर्ग के लिए रिजर्व होने से इस वर्ग के वर्तमान व पूर्व पार्षदों ने स्वंय के बजाय अपनी पत्नियों 57 women candidates in fray to become mayor को मैदान में उतारा दिया है। अजमेर में 382 उम्मीदवारों में से 57 एसएसी श्रेणी की महिला उम्मीदवार हैं। देखा जाए तो 21 फीसदी से अधिक दावेदार एसएसी वर्ग की महिला उम्मीदवार हैं। कांग्रेस, भाजपा, बसपा,रोलापा के साथ ही निर्दलीय महिला उम्मीदवार भी पार्षद बनने के साथ ही महापौर mayor के लिए भी किस्मत आजमा रही हैं। एससी महिला के लिए सुरक्षित वार्ड के अलावा अन्य वार्डो से भी इस वर्ग की महिला उम्मीदवारों ने दावेदारी जताई है। वार्ड 49 में सर्वाधिक 7 एससी महिला उम्मीदवार पार्षद बनने के लिए मैदान में हैं।

वार्ड 19 से 3, 43 से 3, 44 से 5, 47 से 3,49 से 7, 51 से 6, 52 से 6, 17 से 1, 21 से 2, 31 में 1, 32 मं 1, 39 में 1, 61 में 3, 62 में 1 7 में 2, 8 में 1, 74 में 141 में 1, 42 में 1, 48 में 2, 50 में 1, 14 में 1, 17 में 2 तथा वार्ड 18 में 1 एसएसी महिला ने दावेदारी जताई है। इस बार नगर निगम के 80 वार्ड में चुनाव हो रहे हैं।

read more: