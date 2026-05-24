Monsoon Preparations : अजमेर जिला प्रशासन का अचानक आया निर्देश, खोले गए आनासागर झील के 2 चैनल गेट, जानें क्यों?

Monsoon Preparations : अजमेर जिला प्रशासन के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने शनिवार को आनासागर झील के दो चैनल गेट खोल दिए। इसके साथ ही हजारों गैलन पानी एकसाथ उफन पड़ा। पानी काला बाग-सुभाष उद्यान की मुख्य सड़क से होकर एस्केप चैनल से निकला। जिला प्रशासन झील का करीब 3 फीट पानी कम करेगा। मानसून में बारिश की स्थिति को देखते हुए आनासागर झील के जलस्तर को कम करने का फैसला किया गया है।