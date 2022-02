ALERT : सैकंड हैंड कार खरीदें तो यह गलती भूलकर भी नहीं करें

ALERT: सिविल लाइंस थाने में कम्पनी मैनेजर और पूर्व मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Updated: February 13, 2022 02:22:25 am

अजमेर. सैकंड हैंड कार खरीदना कई मायनों में सही सौदा है। लेकिन एक छोटी सी चूक के कारण कई बार यह सौदा महंगा भी साबित हो जाता है। ऐसा ही एक महिला के साथ हुआ। कम्पनी ने महिला द्वारा खरीदी कार सीज कर दी। महिला ने सिविल लाइंस थाने में कम्पनी मैनेजर और पूर्व मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।

FIR against car first owner and seller