शारीरिक दक्षता के साथ परीक्षा की तैयारी पर भी दें ध्यान, होगी नेगेटिव मार्किंग

कोविड के कारण करीब दो साल बाद तीनों सेनाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नेवी, एयरफोर्स और थल सेना में हजारों की संख्या में जवानों की भर्ती होगी। जिसके लिए युवाओं ने परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दे रखा है।

धौलपुर. कोविड के कारण करीब दो साल बाद तीनों सेनाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नेवी, एयरफोर्स और थल सेना में हजारों की संख्या में जवानों की भर्ती होगी। जिसके लिए युवाओं ने परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दे रखा है। अग्निपथ योजना के तहत एयरफोर्स में अग्निवीर के लिए 24 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी। जिसमें करीब साढ़े सात लाख युवा हिस्सा लेंगे। नेवी की परीक्षा अक्टूबर में होगी। एयरफोर्स-नेवी की भर्ती में ज्यादातर युवा पहली बार शामिल होंगे। ऐसे में ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी पर फोकस करना होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत से युवा टेस्ट की तैयारी ठीक होने के बावजूद नेगेटिव मार्किंग के चलते बाहर हो जाते हैं। ऐसे में युवाओं को ऑनलाइन टेस्ट से पहले जरूरी बातों को समझाना चाहिए। जिससे कि टेस्ट में अच्छे अंक हासिल कर सकें। इस भर्ती प्रक्रिया में प्रत्येक अभ्यर्थी अग्निवीर के रूप में ही चयनित होगा।

समय का ध्यान रखें नेवी-एयरफोर्स की ऑल इंडिया एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए अभ्यर्थियों को नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए। जहां तक संभव हो सके, जिस प्रश्न का सही उत्तर नहीं आता हो, उसे हल नहीं करना चाहिए। वहीं पेपर हल देते वक्त समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। नेवी-समय पर करें पेपर को हल नेवी की परीक्षा अक्टूबर माह में होगी। जिसकी आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से प्रारंभ होगी। अभ्यर्थी को पेपर हल करने के लिए एक घंटे का समय मिलेगा। जिसमें अंग्रेजी, फिजिक्स, मैथ्स और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल होंगे। यानी कि चारों सब्जेक्ट के 25-25 प्रश्न होंगे। जिसका स्कोर 100 अंक होगा। प्रत्येक एक गलत उत्तर का 0.25 अंक काटा जाएगा। एयरफोर्स-एक्स और वाई ग्रुप का अलग-अलग होगा सिलेब्स 24 जुलाई से प्रारंभ हो रही एयरफोर्स की ऑनलाइन परीक्षा के लिए युवाओं को जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक्सपर्ट के अनुसार एक्स गु्रप की एग्जाम एक घंटे की होगी। जिसमें अंग्रेजी, फिजिक्स, मैथ्स के पेपर होंगे। वाई गु्रप के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। जिसमें अंग्रेजी और रागा से जुड़े प्रश्न होंगे। जो अभ्यर्थी एक्स और वाई दोनों गु्रप में शामिल होंगे, उसके लिए 85 मिनट का समय मिलेगा। जिसमें अंग्रेजी, फिजिक्स, मैथ्स और रागा के पेपर होंगे। प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक मिलेगा। जो प्रश्न छोड़ा जाएगा उसका कोई अंक नहीं कटेगा। वहीं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। सात दिन पहले मिलेगी जानकारी अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र से जुड़ी जानकारी करीब सात दिन पहले मिल जाएगी। जिसके बाद अभ्यर्थी प्रवेश पत्र हासिल कर संबंधित सेंटर पर तय समय पर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पढ़ना जारी रखे

