चढ़ते पारे के बीच गिरते वोल्टेज ने बढ़ाई बेचैनी

- तेज गर्मी के बीच कटौती बनी परेशानी

Published: May 16, 2022 12:40:43 am

राजाखेड़ा . क्षेत्र में सूर्यदेव के तेज से पारा रिकॉर्ड ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। रविवार को नाहिला में पारा 49 डिग्री दिखता नजर आया। इस बीच क्षेत्र के नागरिक बिजली की आंखमिचौली और गिरते वोल्टेज के साथ ट्रिपिंग के चलते बैचैन हो रहे हैं, लेकिन न तो इस ओर प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही विद्युत निगम लोगों को कोई राहत दे रहा है। इससे तेज गर्मी के बीच आमजन की नाराजगी का पारा भी लागातर ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है।

