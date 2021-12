केन्द्र की नीति के विरोध में बैंककर्मियों की हड़ताल

निजीकरण के बिल को बताया काला कानून

धौलपुर. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर केन्द्र सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ 16 व 17 दिसंबर को बैंक कर्मचारियों ने यूएफबीयू के सक्रिय सदस्य संदीप जैन, देवेन्द्र पाठक, नाहर सिंह और गिरीश शर्मा के नेतृत्व में दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया। गुरुवार को बैंक कर्मचारियों ने पंजाब नेशनल बैंक धूलकोट के सामने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हंै। जोकि न्यूनतम सेवा दरों से 1969 से देश की जनता की सेवा करती आ रही हैं। सरकार की निजीकरण की योजना के तहत संसद में बैंकों के निजीकरण का बिल लाया जा रहा है। बैंक कर्मचारियों ने इस बिल को काले बिल का नाम लिया और निजीकरण मुर्दाबाद के नारे लगाए। हड़ताल में मौजूद कर्मियों ने यह बताया की हड़ताल से उन्हें आर्थिक नुकसान होता है क्योंकि हड़ताल के दिन उनका वेतन काटा जाता है। लेकिन यदि सरकारी बैंक को निजी हाथों में दे दिया जाएगा तो आम जनता के धन को सुरक्षित रखे जाने की गारंटी नहीं है। मौके पर उपस्थित पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने निजीकरण को देश की अर्थव्यवस्था के लिए दीमक की संज्ञा दी क्योंकि देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या आज भी बैंकिंग सुविधाओं के लिए सरकारी बैंकों पर ही निर्भर है। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।

