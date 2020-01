Be Aware: 2020 में संभल जाएं आप, वरना होगा ये नुकसान...

रक्तिम तिवारी/अजमेर.

बेतरतीब पार्र्किंग से जूझते शहर को लेकर यातायात पुलिस (traffic police) जल्द अभियान शुरू करेगी। पुलिस शहर के होटल-दुकान संचालकों-व्यवसाइयों (business house) से बातचीत करेगी। वाहनों की व्यवस्थित पार्र्किंग के लिए समझाइश की जाएगी। कोई समाधान नहीं होने पर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ करेगी।

शहर इंडिया मोटर चौराहा, हाथीभाटा जयपुर रोड, मदार गेट-स्टेशन रोड, आनासागर लिंक रोड, आगरा गेट, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड-ब्यावर रोड, श्रीनगर रोड सहित अन्य स्थानों पर मॉल (mall), होटल, (hotel), दुकान (shops) और कोचिंग संस्थान (coaching) संचालित हैं। कई होटल और व्यावसायिक भवनों में अंडर ग्राउन्ड पार्र्किंग की व्यवस्था है, लेकिन वाहनों का जमावड़ा मुख्य रोड पर रहता है। कई भवनों के अंडर ग्राउन्ड में पार्र्किंग के बजाय व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं।

नहीं है बड़ी पार्र्किंग सुविधा

शहर में खाईलैंड में चौपहिया वाहन पार्र्किंग सुविधा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, कचहरी रोड, सुभाष उद्यान के सामने, आजाद पार्क और अन्य स्थानों पर सडक़ (road side) के किनारे पार्र्किंग है। शहर में बेतहाशा बढ़ते वाहनों की तुलना में मल्टीस्टोरी पार्र्किंग सुविधा (parking facility) विकसित नहीं हो पाई है। तोपदड़ा- रेलवे फाटक के निकट पार्र्किंग निर्माणाधीन है। नया बाजार स्थित पशु चिकित्सालय में पार्र्किंग स्थल का प्रस्ताव मूर्त रूप नहीं ले पाया है।

सडक़ों पर बढ़ रहा दबाव

होटल-दुकान, कोचिंग संस्थान-व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर वाहनों के जमावड़े सडक़ों पर दबाव (pressure on roads) बढ़ रहा है। लोगों के कहीं भी चौपहिया, दोपहिया, तिपहिया वाहन खड़े करने से समस्याएं बढ़ रही हैं। ट्रेफिक पुलिस (traffic police) के वाहनों के जब्त करने की कार्रवाई के बावजूद संचालक और लोग बैखौफ हैं।

पुलिस करेगी समझाइश

यातायात पुलिस उप अधीक्षक विजय सांखला ने बताया कि शहर में व्यवस्थित वाहन पार्र्किंग (vehicle parking) को लेकर होटल-दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों से बातचीत की जाएगी। इन्हें व्यवस्थित पार्र्किंग में सहयोग के लिए समझाया जाएगा। लोगों से भी आग्रह किया जाएगा। पार्र्किंग व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर नियमानुसार पुलिस कार्रवाई (police action) करेगी।

बढ़ रही वाहनों की संख्या

शहर में वाहनों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। वर्ष 2000-01 में अजमेर में परिवहन से पंजीकृत वाहनों (vehicles) की संख्या 2 लाख के आसपास थी। बीते 19 साल में यह तादाद बढकऱ 10 लाख तक पहुंच गई है। इनमें चौपहिया (four wheeler), दोपहिया (two wheeler), तिपहिया (three wheeler) वाहन शामिल हैं।