बाडी चिकित्सालय में बनेगा ब्लड बैंक, मिला बजट

एनएचएम के तहत होंगे निर्माण कार्य

राज्य सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट जारी कर दिया है।

बाड़ी. राज्य सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट जारी कर दिया है। बाड़ी पीएमओ शिवदयाल मंगल ने बताया कि प्रदेश सरकार से बाड़ी सामान्य चिकित्सालय के लिए बजट में की गई घोषणा के अंतर्गत ब्लड बैंक एवं अन्य सुविधाओं की स्वीकृति मिल चुकी है। जिसके निर्माण की जिम्मेदारी एनएचएम को सौंपी गई है। जिसके तहत जल्द से जल्द कार्य शुरू हो जाएगा।

Blood bank will give blood if you need blood in bhilwara