CBSE: 26 अप्रेल से शुरू होंगी दसवीं-बारहवीं की द्वितीय टर्म परीक्षाएं

परीक्षा पैटर्न बोर्ड द्वारा अपलोड किए गए सैंपल पेपर क अनुसार होगा। विस्तृत टाइम टेबल वेबसाइट पर जल्द अपलोड किया जागा

अजमेर Published: February 09, 2022 08:45:00 pm

अजमेर. सीबीएसई (central board of ecendary education)की दसवीं-बारहवीं की टर्म द्वितीय परीक्षाएं 26 अप्रेल से प्रारंभ होंगी। परीक्षाएं ऑफलाइन कराई जाएंगी। बोर्ड ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण के चलते बोर्ड (central board of ecendary education)ने सत्र 2021-22 की दसवीं-बारहवीं की परीक्षाएं दो टर्म में कराने का फैसला किया है। प्रथम टर्म की ऑनलाइन परीक्षाएं नवम्बर-दिसंबर में कराई गई थीं। अब द्वितीय टर्म (second term exam)की परीक्षाएं ऑफलाइन कराई जाएंगी।

बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बताया कि टर्म द्वितीय परीक्षाएं 26 अप्रेल से प्रारंभ होंगी। परीक्षा पैटर्न बोर्ड द्वारा अपलोड किए गए सैंपल पेपर के अनुसार होगा। विस्तृत टाइम टेबल वेबसाइट (exam time table) पर जल्द अपलोड किया जागा।

Read more: काउंसलिंग में विशेषज्ञ देंगे परीक्षा तैयारी कॅरियर के टिप्स अजमेर. विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी और कॅरियर टिप्स देने के लिए सीबीएसई की सालाना काउंसलिंग सेवा शुरू होगी। विशेषज्ञ योजनाबद्ध परीक्षा की तैयारी, विषय चयन, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश सहित कोरोना वैक्सीनेशन, संक्रमण से बचाव, खान-पान और योग-व्यायाम पर परामर्श देंगे।

सीबीएसई प्रतिवर्ष दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं से पहले और पेपर के दौरान काउंसलिंग सेवा शुरू करता है। बोर्ड की ओएमआर शीट पर टर्म प्रथम परीक्षा नवंबर-दिसंबर में हो चुकी है। टर्म द्वितीय परीक्षा मार्च-अप्रेल में विषयवार लिखित होगी। इससे पहले बोर्ड विद्यार्थियों को काउंसलिंग सेवा मुहैया कराएगा। विद्यार्थी मोबाइल, लैंडलाइन अथवा टोल फ्री नम्बर पर विशेषज्ञों से सलाह ले सकेंगे।

विशेषज्ञ संभालेंगे जिम्मेदारी विद्यार्थियों को परीक्षा की योजनाबद्ध तैयार सहित तनाव और दबाव को कम करने जैसे परामर्श देने के लिए सीबीएसई विशेषज्ञों को जिम्मेदारी देगा। इनमें स्कूलों के विषयवार शिक्षक, प्रधानाचार्य, मनोविज्ञानी, डाइटिशियन, चिकित्सक, तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीनेश, ओमिक्रॉन-कोरोना संक्रमण से बचाव, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने सहित स्वास्थ्य से जुड़े टिप्स भी दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा की योजनाबद्ध तैयार सहित तनाव और दबाव को कम करने जैसे परामर्श देने के लिए सीबीएसई विशेषज्ञों को जिम्मेदारी देगा। इनमें स्कूलों के विषयवार शिक्षक, प्रधानाचार्य, मनोविज्ञानी, डाइटिशियन, चिकित्सक, तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीनेश, ओमिक्रॉन-कोरोना संक्रमण से बचाव, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने सहित स्वास्थ्य से जुड़े टिप्स भी दिए जाएंगे।

यूं पूछते हैं विद्यार्थी सवाल -बगैर दबाव कैसे करें परीक्षा तैयारी -विषयवार समस्याओं का कैसे करें निराकरण -परीक्षाओं के दौरान खान-पान -मोबाइल और ई-गैजेट्स का कितना करें इस्तेमाल -3 घंटे में पेपर हल करने के लिए टाइम प्लानिंग

-प्रश्नों के सटीक उत्तर देने की कला

