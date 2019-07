सीसी सड़क निर्माण की जांच शुरू

शक्करगढ़। भीलवाड़ा जिले के किशनगढ़ पंचायत के सुजानपुरा में लोगों की शिकायत पर शुक्रवार (friday ) दोपहर को जहाजपुर पंचायत समिति से सहायक अभियंता प्रेम चंद बैरवा व नरेगा कनिष्ठ अभियन्ता जगदीश धाकड़ सुजानपुरा (Sujanpura) पहुंचे। जहां पर निर्माणाधीन सीसी सड़क निर्माण कार्य (road constatruction) की प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू की। CC road construction began investigating in bhilwara



इस सीसी सड़क के निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को लोगों (people of Sujanpura) ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद स्थानीय लोगों ने विकास अधिकारी आरडी विजय को सड़क के बारे में लिखित शिकायत भेजी थी। इस पर प्रशासन ने शुक्रवार को कार्रवाई शुरू (start) कर दी है।



लोगों ने बताया कि सांसद योजना से 5 लाख की स्वीकृत राशि से मोहन मीणा से हरजी मीणा मकान तक सीसी सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य शुरू हुए दस दिन हुए लेकिन सीसी सड़क पर पानी की तराई नहीं की गई। सड़क निर्माण (road constatruction) के नाम पर लीपापोती की जा रही है। ठेकेदार को जब भी आपत्ति जताई तो उसने सुनवाई नहीं की। ठेकादार फोरु लाल मीणा ने घटिया सामग्री इस्तेमाल किया है तथा नियमानुसार सड़क निर्माण कार्य (road constatruction) नहीं किया, अत: प्रदर्शन करने को बाध्य हुए। लोगों ने मांग की कि प्रशासन सड़क निर्माण की जांच करें। इस बारे में ठेकादार फोरु लाल मीणा ने प्रदर्शन कारियों के आरोप (blame) निराधार बताया था।