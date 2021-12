दो दिन का है शूटिंग शेड्यूल - फिल्म अभिनेत्री मधु व लक्ष्मी समेत दक्षिण की कई नामी अभिनेत्रियां कर रहीं अभिनय

तीर्थराज मचकुंड सोमवार को लाइट, कैमरा और एक्शन की आवाजों से गुलजार रहा। दरअसल, यहां तमिल वेब सीरीज 'स्वीट कारम कॉफीÓ की शूटिंग चल रही है। इस सीरीज के आठ एपीसोड अमेजन प्राइम पर रिलीज किए जाएंगे। सोमवार को यहां मंदिर के दृश्यों व बाजार के दृश्यों की शूटिंग की गई।

Published: December 07, 2021 02:04:29 am

70% of mobile data being part of web series