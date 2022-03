साइक्लोथॉन में बच्चों ने दिखाया उत्साह, शहरवासियों ने जगह-जगह किया स्वागत

- पत्रिका ग्लोबल फेस्ट के तहत आयोजन

धौलपुर. राजस्थान पत्रिका के 67वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ग्लोबल फेस्ट के तहत सोमवार को शहर में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। सुबह नौ बजे अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर तथा पत्रिका वितरक सुबोध जैन ने हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन को वाटर वक्र्स चौराहे से रवाना किया। गौरव पथ पर सिटी जुबली हॉल, घंटाघर, नगर परिषद होती हुई साइक्लोथॉन हरदेव नगर चौराहे पर पहुंची। यहां विभिन्न संगठनों द्वारा साइक्लोथॉन का स्वागत किया गया। इसके बाद जगन चौराहा, सराय गजरा रोड, डाकखाना चौराहा, लाल बाजार होती हुई साइक्लोथॉन गांधी पार्क पर जाकर संपन्न हुई। साइक्लोथॉन में शहर के न्यू एरा पब्लिक स्कूल तथा रॉयल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया।

