सुविधा बनी दुविधा, रजिस्ट्री कराने में लग रहा लंबा समय

अजमेरPublished: Dec 03, 2022 12:29:50 am

- उपपंजीयक कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

दस्तावेज पंजीयन के लिए उप पंजीयक कार्यालयों में टाइम स्लॉट सिस्टम लागू करने के बावजूद लोगों को दस्तावेजों के जरिए मालिकाना हक पाने के लिए खासा संघर्ष करना पड़ रहा है। सिस्टम भले ही हाईटैक बनाने की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है।

