आनासागर झील की पाल में दरारें,हादसे की आशंका

Cracks in the sail of Anasagar lake अजमेर. आनासागर झील की सागर विहार स्थित पाल पर दरारें आ गई हैं। चार माह बाद भी इनकी मरम्मत नहीं कराई गई है। बारिश के समय पानी के दबाव से यह दरार आई थीं, तब क्षेत्रवासियों ने मिट्टी के कट्टे से इसे पाट दिया था, लेकिन करीब 8 फीट लंबी दरार अब भी हादसे को न्योता दे रही है। इस स्थान पर फ्रेंड्स ऑफ आनासागर के सदस्यों ने बबूल की कटाई कर यहां सफाई करा दी। इसके बाद यह दरारें नजर आने लगी हैं।

बबूल की जड़ों से नुकसान

विलायती बबूल की जड़ों से सागर विहार पाल कमजोर हो रही है। यह बबूल पाल के दोनों छोर पर काफी सटकर फैले हुए हैं। इनकी जड़ें पाल की दीवार में काफी गहरी जा पहुंची।

चौपाटी कई जगह से क्षतिग्रस्त

चौपाटी पाथ-वे कई जगह से क्षतिग्रस्त है। एक से दूसरे छोर तक करीब ढाई किमी लंबे क्षेत्र में जगह-जगह पाथे-वे धंस गया। कई जगह टाइलें गायब हैं। इसके चलते यहां सैर करने आने वालों को परेशानी हो रही है। क्षेत्रवासियों ने आशंका जताई है कि पाल में आई दरार व क्षतिग्रस्त पाथ-वे की मरम्मत नहीं कराई गई तो बारिश के समय हादसा भी हो सकता है।

एक ओर झील, दूसरी ओर दलदल

सागर विहार, गुलमोहर, शिव विहार व सैक्टर-३ के लोगों के अनुसार एक ओर आनासागर झील का पानी है तो पाल की दूसरी ओर दलदल और गंदा पानी भरा है। जिला प्रशासन ने झील की भराव क्षमता बढ़ाकर खतरे को और बढ़ा दिया।

वैशाली नगर संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष गजेन्द्र पंचोली ने नाला निर्माण की मांग की है, ताकि पानी भराव से होने वाले नुकसान से निजात मिल सके। साथ में पाल की दरारों की मरम्मत कराकर संभावित खतरे को दूर किया जाए।