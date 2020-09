नई तकनीक के अपराध से निपटना पुलिस के लिए चुनौती, साइबर सैल होगा और मजबूत

Dealing with the crime of new technology आधुनिक युग में संचार साधन बढ़े हैं तो अपराधों का ग्राफ भी ऊपर चढ़ गया,पुलिस के पास संसाधनों की कमी भी अपराध से निपटने में बाधक