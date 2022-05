ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग, किसानों ने किया कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

- प्रधानमंत्री के नाम जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन - गेट पर पुलिसकर्मियों से धक्कामुक्की

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बाद में प्रधानमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा गया।

Updated: May 07, 2022 01:20:53 am

धौलपुर. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बाद में प्रधानमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा गया। शुक्रवार दोपहर यूनियन के युवामोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह मीना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान और युवा कलक्ट्रेट पहुंचे। इस मौके पर मीना ने कहा कि ईआरपीसी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए सिंचाई और पेयजल की महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के शुरू होने से पूर्वी राजस्थान के बंजर और असिंचित क्षेत्रों में भी पानी पहुंचाया जा सकेगा। इससे करीब 5 लाख हेक्टेयर भूमि के किसान लाभांवित होंगे। राज्य में भूजल स्तर बढ़ेगा। जिससे किसानों और खेतिहर मजदूरों को लाभ होगा। 13 जिलों की करीब 3 करोड़ आबादी इससे प्रभावित होगी। भारतीय किसान यूनियन प्रधानमंत्री से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करता है।

Demand to open disputed shrine, three-hour protest at jail intersectio,Demand to open disputed shrine, three-hour protest at jail intersectio,गुर्जर समाज ने मांडलगढ़ देवनारायण मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर निकाली रैली, प्रदर्शन किया