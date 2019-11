गुरुग्रंथ साहिब के दर्शन की रही होड

अजमेर. जिले के केकड़ी उपखंड मुख्यालय पर श्री गुरुनानक देव के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में कोटा से पुष्कर (kota to pushakar) तक आयोजित नगर कीर्तन यात्रा के शनिवार को केकड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। अजमेर रोड पर यात्रा का स्वागत (welcome for yatra) करने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े।

यात्रा संयोजक जत्थेदार बाबा लक्खा सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस साल भी कोटा क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु शोभायात्रा के साथ तीर्थराज पुष्कर स्थित गुरुनानक देव गुरुद्वारे में जा रहे हैं। गुरुनानक देव ने सर्व जगत के कल्याण के लिए इस पवित्र धरा पर जन्म लिया था। सभी प्राणियों को विश्व बन्धुत्व का संदेश दिया। ऐसे गुरु का ५५०वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है।

पंज प्यारे की झांकी रही आकर्षण का केन्द्र

गुरुनानक देव के जन्म महोत्सव के दिन पुष्कर (pushakar) में मेला लगेगा। इस यात्रा को अब निकाला जा रहा है। यात्रा के केकड़ी आगमन पर ग्रन्थ साहिब के दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर नगर कीर्तन यात्रा की अगवानी की। इस दौरान जो बोले सो निहाल. सतश्री अकाल के जयघोष की गूंज रही।

श्रद्धालुओं ने सैंकडो वाहनों के भव्य काफिले में आए हजारों यात्रियों का स्वागत (welcome) किया। काफिले में पंज प्यारे की झांकी आकर्षण का केन्द्र रही। इस मौके पर शंकर होतचन्दानी, प्रदीप होतचन्दानी, पंकज होतचन्दानी, हरीश होतचन्दानी, रमेश महाराज, प्रदीप कारिहा, विकास टहलानी, आनन्द सोमाणी, रामबाबू विजय, गोपाल डागा सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे।