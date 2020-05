कंटेनमेंट जोन के बाहर तुरन्त जारी होंगे घरेलू कनेक्शन

Domestic connections will be released immediately outside the Containment Zone

अजमेर.लॉकडाउन के दौरान आमजन की सुविधा को देखते हुए अजमेर विद्युत वि तरण निगम ने नए कनेक्शन तुरन्त जारी करने का निर्णय किया है। अजमेर डिस्कॉम कफ्र्यू एवं कंटेनमेंट जोन के बाहर तुरन्त कनेक्शन जारी करेगा। प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम के 11 जिलों में डेढ़ माह से बाधित बिजली कनेक्शन जारी होंगे। प्रदेश में वर्तमान में लॉकडाउन लागू है। अब निगम में नये कनेक्शन के बाधित कार्य को सुचारु करने के आदेश जारी किए हैं। नए कनेक्शन कन्टेनमेंट एंड कफ्र्यू क्षेत्रों को छोडक़र जारी करवाए जाएंगें। कनेक्शन का लोड बढ़ाने एवं कम करने का कार्य भी निष्पादित किया जाएगा। डिस्कॉम जलदाय विभाग के कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करवाएगा। बिजली कम्पनी के सबडिविजन कार्यालयों में डिमांड नोटिस जारी करने एवं जमा करने का रुटीन काम भी शुरु किया जा रहा है।

प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित

अजमेर.युवा कार्यक्रम एंव खेल मंत्रालय भारत सरकार और नहेरू युवा केन्द्र संगठन नई दिल्ली दिशा निर्देशों के अनुसार नेहरू युवा केन्द्र के जिला युवा समन्वयक शरद त्रिपाठी को कोविड.19 वॉरियर दल के नोडल अधिकारी का दायित्व दिया गया है। इस महामारी से निपटने के लिए अजमेर जिले के युवा स्वयंसेवक दिए गए लिंक पर जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है और प्रशिक्षण को सम्पूर्ण करने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र भी ऑनलाईन दिया जाएगा।

