नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़, खराब सीमेंट को ब्रांड के बैग में भर कर बेच रहे थे, दो गिरफ्तार

- मनियां थाना पुलिस की कार्रवाई: ब्रांडेड कंपनी के नकली 245 बैग, 229 खाली बैग व बड़ी मात्रा में खराब सीमेंट बरामद

धौलपुर. मनियां थाना पुलिस ने यहां मंगलवार को कार्रवाई करते हुए नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का राजफाश किया है। फैक्ट्री में खराब सीमेंट को छान कर ब्रांडेड कंपनी के बैग में भरा जा रहा था। बाद में इस ब्रांडेड कंपनी का बता लोगों को बेचा जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में फैक्ट्री संचालक दो लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में खराब सीमेंट, ब्रांडेड कंपनी के खाली व भरे नकली बैग तथा अन्य सामान बरामद किया है।

थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह ने बताया कि गुरुग्राम हरियाणा की एक प्रतिष्ठित सीमेंट कंपनी के प्रतिनिधि ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक शिवराज मीना से मुलाकात कर मनियां थाना क्षेत्र के भोडियां गांव में उसकी कंपनी का नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री संचालित होने के बारे में शिकायत दी थी। प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में दो लोग बाजार से सस्ता और खराब सीमेंट खरीदकर उसकी कंपनी के नाम की प्रिंट कराए नकली बैग में भर कर ऊंचे दामों में बाजार में बेच रहे हैं। ऐसे में कंपनी की साख पर प्रभाव पड़ रहा है। इस शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने सीओ मनियां दीपक खंडेलवाल को टीम बनाकर मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। सीओ मनियां ने थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया। टीम ने कंपनी प्रतिनिधियों के साथ चिन्हित स्थान पर दबिश दी। वहां मानसिंह ठाकुर के मकान के पीछे टीनशेड में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। मानसिंह खुद 5-6 मजदूरों से सस्ते व खराब सीमेंट को छनवा कर ब्रांडेड कंपनी के नकली बैगों में भरवाता मिला। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

