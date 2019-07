Father in Law Day: डॉ. समित शर्मा ऐसे IAS से पहले बने Doctor

अमित काकड़ा

अजमेर. कहते है शादी दो लोगों का नहीं दो परिवारों का रिश्ता होता है। शादी के बाद लडक़े व लडक़ी को सास-ससुर के रूप में माता-पिता सहित सहित पूरा परिवार फिर से मिल जाता है। कई लोगों के जीवन में ससुर (Father In Law) की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। वे पिता तो होते ही है उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शक होते है। उनके ससुर (Father In Law) अब जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फादर इन लॉ (Father In Law) नहीं फादर ही है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (IAS Officer) डॉ. समित शर्मा राजस्थान में नि:शुल्क दवा योजना की सफलता के पीछे जिनका पूरा योगदान रहा है। वे सफल डॉक्टर (Doctor) भी रहे। लेकिन वे अपनी इस सफलता में अपने ससुर (Father In Law) डॉ. पी सी जैन का बहुत बड़ा योगदान मानते है। Dr. samit sharma की शादी उनके पिता सुरेन्द्र कुमार शर्मा के दोस्त की बेटी डॉ. सोनिका से हुई है। डॉ. समित शर्मा ने बताया कि उनकी सफलता में उनके ससुर (Father In Law) पी. सी. जैन का बहुत बड़ा योगदान है। डॉ. शर्मा का बचपन से सपना था कि वे आईएएस (IAS) बनें। परिवार की इच्छा थी कि वे डॉक्टर (Doctor) बने। डॉ. समित शर्मा ने यह बात अपने गुरु (Teacher) जो बाद में उनके ससुर (Father In Low) बने डॉ. पी. सी. जैन बताई। डॉ. पी. सी. जैन ने कहा कि आईएएस तो एमबीबीएस करने के बाद भी बन सकते है। इस वाक्य ने उनके जीवन को बदल दिया। वे पूरे मन से पीएमटी की परीक्षा की तैयारी में जुट गए। पहली ही बार में प्रवेश परीक्षा पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। उन्होंने एमडी भी किया। सरकारी डॉक्टर भी रहे। डॉ. पी. सी. जैन के अनुसार डॉ. समित शुरू (Dr. Samit Sharma) से ही पढऩे में होशियार थे और लगन के पक्के थे। उनकी सफलता तो तय थी। डॉक्टर बनने के बाद डॉ. समित की शादी डॉ. सोनिका से हुई। डॉ. सोनिका उनके ही गुरु डॉ. पी. सी. जैन की बेटी है। शादी के बाद डॉ. समित शर्मा का आईएएस में चयन हुआ। डॉ. समित शर्मा ने बताया कि अपने ससुर डॉ. पी. सी. जैन के कारण वे डॉक्टर भी बने और आईएएस भी। डॉक्टर के अनुभव के कारण ही उन्हें नि:शुल्क दवा योजना के दौरान लोगों की जरूरत समझने में मदद मिली। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नि:शुल्क दवा योजना लागू होने के बाद डॉ. समित शर्मा को कई जगह सम्मानित किया गया था। टेलीविजन के प्रचलित शो सत्यमेव जयते में भी अभिनेता आमिर खान ने उन्हें बुलाया था।

यह मेरी चैम्पियन है (She is My Champion)

इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग (International Power Lifting) में गोल्ड मेडल (Gold Medal) विजेता अर्चना जैन की शादी विवेक जैन से हुई। शादी के बाद अर्चना ने पावर लिफ्टिंग शुरू की। अर्चना बताती है कि अगर ससुर (Father In Law) (Professor) प्रो. आर. के. बोहरा नहीं होते वे आज सफल नहीं हो पाती। अर्चना ने बताया कि जून 2017 में जमशेदपुर में वे ट्रायल देने गई थी। इस दौरान काफी नर्वस थी तो अपने ससुर प्रो. आर. के. बोहरा को फोन किया। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि बेटा चिंता मत करो तुम्हारा ही सेलेक्शन होगा। दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में हुई कॉमनवेल्थ पावर लिििफ्टंग और उदयपुर में एशियन पावर लिफ्टिंग में गोल्ड (Gold in Power Lifting) जीता था। उनके अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेना काफी खर्चीला था। लेकिन ससुर प्रो. आर. के. बोहरा ने कहा कि तुम भाग लो खर्च की चिंता मत करो। उन्होंने भावनात्मक के साथ आर्थिक रूप से भी बड़ी मदद की। गोल्ड जीतकर आने के बाद ससुर प्रो. बोहरा ने आयोजन रखा परिवार और रिश्तेदारों के सामने सम्मानित किया। वे अपनी बहू को चैम्पियन कहकर बुलाते है।