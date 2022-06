गुढ़ापोल के 400 केवी जीएसएस में फॉल्ट, धौलपुर जिले की बिजली 33 मिनट रही ठप

आगरा-भरतपुर लाइन से जोडकर की वैकल्पिक व्यवस्था - पहली बारिश में गड़बड़ाई विद्युत आपूर्ति

हिण्डौनसिटी के समीप के गुढ़ापोल गांव स्थित 400 केवी जीएसएस में शनिवार को तेज हवाओं कारण विद्युत लाइन फाल्ट हो गई।

Published: June 19, 2022 12:37:02 am

धौलपुर. हिण्डौनसिटी के समीप के गुढ़ापोल गांव स्थित 400 केवी जीएसएस में शनिवार को तेज हवाओं कारण विद्युत लाइन फाल्ट हो गई। जिससे पूरे धौलुपुर जिले की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। करीब 33 मिनट बाद निगम कर्मचारी और अभियंताओं के द्वारा फॉल्ट को ठीक कर बिजली बहाल की गई। इस दौरान आगरा-भरतपुर 200 केवी विद्युत लाइन से आपूर्ति लेकर काम चलाया गया। निगम के सूत्रों के अनुसार शनिवार को दोपहर बाद पौने तीन बजे तेज हवाओं के कारण करई रोड़ स्थित हनुमान मंदिर के पास गुढ़ापोल के 400 केवी जीएसएस से धौलपुर के लिए निकल रही विद्युत लाइन में फॉल्ट हो गया। इससे पूरे धौलपुर जिले की बिजली बंद हो गई। निगम के अभियंता व कर्मचारी एक साथ फाल्ट सुधारने में लगे, तब 3 बजकर 18 मिनट पर बिजली आपूर्ति बहाल हुई।

Brother and sister die of electric current in sports