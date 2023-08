अब आरपीएससी की ओएमआर में होंगे पांच ऑप्शन, देना ही होगा उत्तर....

Submitted by:

अजमेरPublished: Aug 13, 2023 08:41:16 am

ओएमआर शीट में पांच विकल्प होंगे। प्रश्न का सही उत्तर पता नहीं होने पर पांचवां विकल्प भरना जरूरी होगा। साथ ही शीट में कुल हल किए प्रश्न और छोड़े गए प्रश्नों का ब्यौरा भरना होगा।

Five Options in RPSC OMR, Answer is Compulory