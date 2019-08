थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बाद ही पार्कों में लगेंगे जिम उपकरण

अजमेर. स्मार्ट सिटी ( smart city) के तहत शहर के 8 पार्कों में लगाई जाने वाली ओपन जिम (open gym) अब तकनीकी मानदंडों पर परखी जाएगी। मानदंडों पर खरा उतरने के बाद ही जिम उपकरण पार्कों में लगाए जाएंगे। जिम लगाने से पूर्व अब इसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन( third party inspection) किया जाएगा। दिल्ली से आने वाली केन्द्र सरकार की टीम जिम के उपकरणों की जांच करेगी। तकनीकी रूप से सही पाए जाने के बाद ही इन्हें लगाने की अनुमति दी जाएगी। स्मार्ट सिटी की ओर से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए पत्र लिखा गया है। Gym equipment will be installed in parks only after third party inspection

ठेकेदार फर्म मुकेश विजयवर्गीय ने शहर के माधव नगर, झूलेलाल पार्क सहित अन्य पार्कों में रखे जिम उपकरण को वैशाली नगर जी-ब्लॉक पार्क में रखवाया है। स्मार्ट सिटी के तहत कैलाशपुरी माधव उद्यान, जी ब्लॉक पार्क वैशाली नगर, जनता कॉलोनी पार्क, खेल मैदान चन्द्रवरदाई नगर, गुलमोहर गार्डन, मोइनिया इस्लामिया स्कूल तथा प्रगति नगर में पार्क विकास करना था।

1.76 करोड में दिया ठेका

स्मार्ट सिटी ने उपरोक्त 8 पार्कों को विकसित करने के लिए ठेकेदार को 1.76 करोड़ रुपए में ठेका दिया था। कार्य 18 जून 2018 को शुरू होना था जबकि इसके पूरा होने की तिथि 17 फरवरी 2019 निर्धारित की गई थी। ठेकेदार की मांग पर इसे 31 जुलाई तक बढ़ाया गया। पार्कों में जिम उपकरणों के साथ झूले, लाइटें, घास, हरियाली, वाटर प्रूफ रंग रोगन, हेरिटेज इलेक्ट्रिक पोल लगाए जाने थे। समय बीतने के बाबजूद अब तक कार्य अधूरा है। स्मार्ट के निर्देशों के बावजूद सुधार नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया है।

पत्रिका ने उजागर की थी तकनीकी खामियां

ठेकेदार द्वारा सुभाष उद्यान में निम्न गुणवतमता के जिम उपकरण लगाए गए थे। स्थानीय स्तर पर खरीदे गए जिम उपकरण दो महीनों में टूट गए। इसके बाद ठेकेदार ने 4 महीने बाद मुम्बई से जिम उपकरण मंगवाकर लगवाए वह भी दो माह में ही टूट गए। पत्रिका ने जिम उपकरणों के मानकों के अनुसार नहीं होने का मामला उठाया था। इसके बाद स्थानीय स्तर पर भी विरोध होने लगा। इसके बाद स्मार्ट सिटी के सीईओ व जिला कलक्टर ने जिम उपकरण लगाने पर रोक के निर्देश देते हुए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए निर्देशित किया।

इनका कहना है

जिम के उपकरणों का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाया जाएगा। अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं।

-विश्वमोहन शर्मा, सीईओ स्मार्ट सिटी

