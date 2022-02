जमीन पर उतरें घोषणाएं, तो धौलपुर तिलहन उद्योग को लगेंगे पंख

- बजट घोषणा: तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक युक्तिसंगत और व्यापक योजना लागू करेगी सरकार - प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों में शामिल है धौलपुर - इस बार भी लक्ष्य से अधिक हुई है सरसों की बुवाई

धौलपुर. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए कहा है कि तिलहन के आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक युक्तिसंगत और व्यापक योजना लागू की जाएगी। केन्द्रीय बजट का यह प्रावधान धौलपुर के किसानों के लिए बेहद उम्दा साबित होने वाला है। दरअसल, जिले के अधिकतर किसान तिलहन उत्पादक ही हैं। सरसों यहां की मुख्य फसल है। हालात यह हैं कि हर बार लक्ष्य से अधिक सरसों की बुवाई यहां होती है। इस बार भी करीब 80 हजार हेक्टेयर में सरसों की बुवाई हुई है। ऐसे में धौलपुर के किसान भी देश की नीतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं।

