घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरा संभलें... क्योंकि पुलिस को नहीं दिखते बेलगाम दौड़ रहे यमदूत बने बजरी माफिया

- पुलिस लाइन के पास लोडिंग टेम्पो को ठोका, जगदीश तिराहा पर बाइक सवार को रौंदा - फिल्मों की तरत हादसे के घंटों बाद पहुंची पुलिस, तब तक भाग गए बजरी माफिया

जिले में बेलगाम बजरी माफिया का कहर थामे नहीं थम रहा है। हालात यह हैं कि सडक़ों पर बजरी से भरे ट्रेक्टर-ट्रॉली यमदूत बन कर दौड़ रहे हैं। रविवार को भी बजरी माफिया के ट्रेक्टर-ट्रॉली ने शहर में दो दुर्घटनाओं को अंजाम दिया।

धौलपुर. जिले में बेलगाम बजरी माफिया का कहर थामे नहीं थम रहा है। हालात यह हैं कि सडक़ों पर बजरी से भरे ट्रेक्टर-ट्रॉली यमदूत बन कर दौड़ रहे हैं। रविवार को भी बजरी माफिया के ट्रेक्टर-ट्रॉली ने शहर में दो दुर्घटनाओं को अंजाम दिया। यहां सैंपऊ रोड पर पुलिस लाइन के पास बजरी से भरे ट्रेक्टर-ट्रॉली ने एक लोडिंग टेम्पो में टक्कर मार दी। वहीं, जगदीश तिराहा के पास एक बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं, टेम्पो और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दोनों ही दुर्घटनाओं में पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई है। फिल्मों की तरह पुलिस देर से पहुंची। पुलिस की इस लापरवाही ने बजरी माफिया को भागने का पूरा मौका दिया।

