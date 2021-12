मौसम की उठापटक लोगों को बीमार कर रही है। लोग खांसी-जुकाम, बदन दर्द का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसके चलते जिला चिकित्सालय में भी कोरोना जांच में भी इजाफा किया है। जहां एक पखवाड़े पहले मात्र १५० से २०० जांच हो रही थी, वहीं अब ५०० से ७०० तक जांच हो रही है।

