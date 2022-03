घायल एईएन ने कहा - बाड़ी विधायक मलिंगा ने जातिसूचक अपशब्द कह पीटा

विधायक बोले- विद्युतकर्मियों ने फैला रखा भ्रष्टाचार, जांच में सामने आएगा सच- बाड़ी में विद्युत निगम के एएईएन और जेईएन से मारपीट का मामला- एईएन वाल्मीकि ने विधायक के खिलाफ दर्ज कराया मामला- लोगों ने मारपीट कर तोड़ दिए थे हाथ-पैर - पुलिस महानिदेशक ने बाड़ी सीओ एवं एसएचओ को किया निलंबित

धौलपुर. बाड़ी स्थित विद्युत निगम कार्यालय में सोमवार को सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता से मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। घायल सहायक अभियंता हर्षाधिपति वाल्मीकि ने पर्चा बयान के आधार पर बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा और उनके समर्थकों पर दफ्तर में घुस कर मारपीट का मामला दर्ज कराया है। वहीं, इस मामले में विधायक का कहना है कि सहायक अभियंता ने क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला रखा था। मैं खुद इन अधिकारियों को यहां से हटाना चाहता था। भ्रष्टाचार से नाराज लोगों ने उनके साथ मारपीट की होगी। मुझे मामले में घसीटा जा रहा है। जांच में सच सामने आ जाएगा। बता दें, सोमवार को दोपहर करीब साढ़े बारह बजे बाड़ी स्थित विद्युत निगम के कार्यालय में कुछ लोगों ने घुस कर सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता से मारपीट की थी। उधर, पुलिस महानिदेशक ने बाड़ी वृत्त के पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल मीणा एवं बाड़ी थाना प्रभारी विजय सिंह को निलंबित किया है। निलंबन आदेश में विभागीय जांच प्रस्तावित होना लिखा गया है। हालांकि, क्षेत्र में चर्चा है कि दोनों अधिकारियों को विद्युत निगम अधिकारियों से मारपीट के मामले में ही निलंबित किया गया है।

When gravel mining was forbidden from the farm, the rioters committed this crime by running JCB