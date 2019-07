Ajmer जेल में बंदी कर रहे है मोबाइल का इस्तेमाल

अजमेर. #Ajmer_Patrika

सेन्ट्रल जेल अजमेर (ajmer) में बंदी बेधडक़ होकर मोबाइल का इस्तेमाल (using mobile in jail) कर रहे हैं। तलाशी में जेल (jail) प्रशासन ने बंदियों से दो मोबाइल बरामद किए है। मामले में जेल (jail) प्रशासन की ओर से तीन बंदियों के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस (civil lince police) थाने में राजस्थान कारागार अधिनियम (rajasthan jail act) में मुकदमा दर्ज करवाया है।

सहायक उप निरीक्षक शंकर सिंह ने बताया कि सेंट्रल जेल अजमेर में तैनात सीकर नीम का थाना निवासी खेताराम माली ने सजायाफ्ता बंदी सद्दाम, रहमान व रोशनलाल के खिलाफ राजस्थान कारागार अधिनियम (rajasthan jail act) के तहत मुकदमा (fir) दर्ज करवाया। शिकायत में बताया कि जेल में शनिवार रात को सजायाफ्ता बंदियों के बैरक की तलाशी ली। तलाशी में रोशन के कब्जे से दो मोबाइल बरामद (mobile) किए गए। बरामद मोबाइल सद्दाम और रहमान के इस्तेमाल करना सामने आया। जेल अधीक्षक नरेन्द्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश दिए।

रोशन रखता था मोबाइल (mobile in jail)

जेल प्रशासन (jail administration) की पड़ताल में सामने आया कि सद्दाम व रहमान के मोबाइल को रोशन अपने पास छुपाकर रखता था। ऐसे में जेल (jail) प्रशासन ने रोशन को भी बराबर का दोषी माना है। उसके खिलाफ भी जेल में अनुचित साधन का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज करवाया है। सद्दाम के खिलाफ पूर्व में भी मोबाइल इस्तेमाल (using mobile in jail) का मामला सामने आ चुका है। पुलिस (police) मामले की पड़ताल में जुटी है।

