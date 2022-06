- जिले के ढाई सौ से अधिक सरकारी कर्मचारी उठा रहे सस्ता राशन

- संभागीय आयुक्त ने जिला रसद अधिकारी को दिए निर्देश - पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था मामला

धौलपुर. राज्य सरकार से मोटी तनख्वाह पाकर भी गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले सरकारी कर्मचारियों से 15 दिन में शत-प्रतिशत वसूली की जाएगी। पत्रिका में इस संबंध में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित होने के बाद शुक्रवार को संभागीय आयुक्त सांंवरमल वर्मा ने जिला रसद अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिले के 254 सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए खाद्यान्न की 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 15 दिवस के अन्दर शत-प्रतिशत वसूली की जाए। बता दें, पत्रिका ने 10 जून के अंक में ‘धौलपुर में ढाई सौ सरकारी कर्मचारी डाल रहे गरीबों के राशन पर डाका’ शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर मामले का खुलासा किया था।

