अंत्योदय की संकल्पना से हो रहा है राष्ट्र निर्माण: वर्मा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय पर गरीब कल्याण योजना सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण का मूल मंत्र अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

धौलपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय पर गरीब कल्याण योजना सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण का मूल मंत्र अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ‘लक्ष्य अंत्योदय-पथ अंत्योदय’ का मार्ग विशुद्ध रूप से परिपक्व होकर गति पर है। मुख्य अतिथि जिला प्रभारी जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राष्ट्र दिन-रात उन्नति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जिला सह प्रभारी डॉ. लोकेश चतुर्वेदी ने कहा कि देशभर में प्रधानमंत्री की योजनाओं को प्रचारित-प्रसारित व क्रियान्वित किया जा रहा है। जिनसे राष्ट्र के निर्माण का पथ प्रशस्त हो रहा है। कार्यक्रम का संचालन मांगरोल मंडल प्रभारी विजय त्यागी ने किया। कार्यक्रम के संयोजक सोबरन सिंह गलेठा और सह संयोजक विनय परमार व मुकेश सक्सेना ने अभी आगंतुकों का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंभर दयाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष नगरपरिषद कुक्कू शर्मा, पूर्व विधायक सुखराम कोली, पूर्व विधायक रानी सिलोटिया, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पल्लवी गोस्वामी, जिला उपाध्यक्ष कमल पहाडिय़ा, नागवेंद्र सिंह, राजीव रस्तोगी, कैलाश सोनी, सुरेश कौशिक, सत्येन्द्र पाराशर, जितेंद्र तिवारी, बाड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार, राजाखेड़ा विधान सभा सह प्रभारी डॉ. मनोज शर्मा, हरेंद्र राव, रितिक वर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

किया सम्मान कार्यक्रम में धौलपुर की साहित्यिक हस्तियों का स्वागत किया गया। कवि विकल फर्रुखाबादी, शिक्षाविद् वीरेंद्र कुमार त्यागी, समाजसेवी शिवचरण लाल त्यागी, समाजसेवी रामवीर सिंह परमार भरकूंजड़ा और पूर्व सरपंच प्रताप सिंह तोमर चेलपुरा का पार्टी की तरफ से स्वागत किया गया। पढ़ना जारी रखे

