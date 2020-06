राज्य से बाहर आने व जाने में पास की अनिवार्यता समाप्त

अजमेर. राज्य सरकार state द्वारा कोरोना महामारी से बचाव को देखते हुए पिछले दिनों राज्य से बाहर जाने व राज्य में आने in coming and going out से संबंधित पास pass व एनओसी noc की अनिवार्यता Necessity समाप्त ends कर दी गई है। अजमेर जिले में भी इन निर्देशों की अक्षरश: पालना करने के आदेश दिए गए हैं। जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि गृह विभाग द्वारा आज जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में दैनिक नये कोरोना पॉजीटिव केस की स्थिति स्थिर होने,राज्य की रिकवरी देश में बेहतरीन होने व आमजन की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा ये आदेश जारी किए गए है।

उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों की पालना की जाए। किसी भी व्यक्ति को राज्य से बाहर जाने व राज्य में आने के लिए पास व एनओसी की आवश्यकता नहीं है।

सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर हो गाइडलाईन की पालना

अजमेर.जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने जिले के समस्त उपखण्ंड अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर कोरोना महामारी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करवाए जाने के संबंध में निर्देश दिए हैं ।

ार्मा ने कहा कि उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में कोरोना महामारी के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन की अक्षरश: पालना करें सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम दो गज अर्थात 6 फ ीट की सामाजिक दूरी की पालना करेंगे। सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर नाक और मुंह को पूर्णत: कवर करने के लिए मास्क लगाना आवश्यक रहेगा। मास्क नहीं लगाने पर दुकानदार द्वारा किसी प्रकार के सामान की बिक्री नहीं की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा।

उन्होंने बताया कि समस्त उपखंड अधिकारी निर्देशों की पालना नहीं करने वालो को जुर्माने से दंडित करने के संबंध में भी कार्यवाही करेंगे।

लैंगिक उत्पीडऩ निवारण प्रतिषेध व प्रतितोष कमेटी का गठन

अजमेर. जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने एक आदेश जारी कर अजमेर जिले में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीडऩ,निवारण, प्रतिषेध व प्रतितोष कमेटी का गठन किया है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की उप सचिव नीतू यादव को अध्यक्ष,स्थानीय निकाय विभाग की उप निदेशक डॉ.अनुपमा टेलर को सदस्य एवं महिला अधिकारिता विभाग कार्यक्रम अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही मुख्य आयोजना अधिकारी पुष्पा सिंह, सहायक विधि परामर्शी भारती ठाकुरानी तथा जनाना अस्पताल की अधीक्षक डॉ.पूर्णिमा पचौरी,गरीब नवाज महिला एवं बाल कल्याण समिति एनजीओ को सदस्य बनाया गया है।

