अब 5वीं कक्षा में बनेगा मूल निवास प्रमाण-पत्र, स्कूल में ही होगी पूरी प्रक्रिया

धौलपुर. विद्यार्थियों व अभिभावकों की परेशानी को समझते हुए शिक्षा विभाग ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। अब विद्यार्थियों के मूल निवास प्रमाण पत्र की सारी प्रक्रिया स्कूलों में ही होगी। पांचवीं और आठवीं के विद्यार्थियों के मूल निवास बनाने के आवेदन ई-मित्र केंद्रों से नहीं उनके विद्यालयों से भरे जाएंगे। सक्षम अधिकारी की ओर से जारी होने के बाद मूल निवास प्रमाण पत्र स्कूल से ही वितरित किए जाएंगे। गृह विभाग ने इसकी एडवाइजरी जारी करते हुए आवेदन की प्रक्रिया तथा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 5 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निर्धारित आवेदन स्कूल के संस्था प्रधान वर्ष में एक बार सितंबर-अक्टूबर में भराएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

