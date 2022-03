मनरेगा में सवा सौ दिन रोजगार, 4.83 लाख परिवारों को होगा फायदा

अजमेर में पंजीकृत हैं 4 लाख 83 हजार 449 परिवार

अजमेर. महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार दिवस 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने की घोषणा से अजमेर जिले में बड़ी संख्या में श्रमिकों को फायदा होगा। जिले में बजट घोषणा से सीधे तौर पर 4.83 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही बजट घोषणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रम दिवस 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने की घोषणा की है। योजन से जुड़े परिवारों के 9 लाख 52 हजार 888 व्यक्तियों को मनरेगा में रोजगार के लिए पंजीकृत किया गया है।

