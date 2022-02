जनप्रतिनिधि-अधिकारियों की आपसी खींचतान में रही जनता

राज्य सरकार की ओर से हाल ही गठित सरमथुरा पंचायत समिति आपसी खींचतान का अखाड़ा बन गई। जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के बीच चल रही खींचतान का नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोगों केे लिए जी का जंजाल बनती नजर आ रही है।

सरमथुरा. राज्य सरकार की ओर से हाल ही गठित सरमथुरा पंचायत समिति आपसी खींचतान का अखाड़ा बन गई। जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के बीच चल रही खींचतान का नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोगों केे लिए जी का जंजाल बनती नजर आ रही है। राज्य सरकार ने आनन-फानन में पंचायत समिति तो बना दी एवं कामचलाऊ भवन भी अलॉट कर दिया, लेकिन जनता की सुनने वाला कोई अधिकारी-कर्मचारी वहां उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पंचायत समिति लोगों के जी का जंजाल बन कर रह गई है। गौरतलब है कि क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को मिलाकर सरमथुरा का को नवगठित पंचायत समिति का दर्जा दे दिया गया। चुनाव कराकर प्रधान भी बैठा दिया गया, लेकिन इस में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को अन्य पंचायत समितियों से अतिरिक्त चार्ज देकर लगा दिया गया है। ऐसे में वह यहां बैठकर पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। लोगों को अपने कामों को लेकर बैरंग ही वापस लौटना पड़ रहा है। दूसरी ओर प्रधान एवं विकास अधिकारी में सामंजस्य न बैठने के कारण सरकारी काम अटके पड़े हुए हैं। बताया गया है कि पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों को विकास के लिए राशि भी आ चुकी है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया अन्य औपचारिकताएं पूरी ना होने के कारण राशि भी आवंटित नहीं हो पा रही है। जिससे विकास कार्य रुके पड़े हैं। इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है।

इनका कहना है कार्यवाहक विकास अधिकारी रामजीत द्वारा पंचायत समिति में समय नहीं दिया जाता है। इस कारण डांग क्षेत्र से आई जनता को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिसके कारण हमको परेशानी उठानी पड़ रही है। द्रोपति देवी, प्रधान, पंचायत समिति, सरमथुरा

पंचायत प्रधान के लड़के द्वारा मनचाहे लोगों को टेंडर दिलाने के लिए दबाव बनाया जाता है। रामजीत, कार्यवाहक विकास अधिकारी, सरमथुरा।

सरमथुरा. पंचायत समिति मे ं कार्य करती प्रधान द्रोपती देवी।

