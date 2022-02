जोर-शोर से हो रही सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां

समारोह में नवयुगलों को कन्यादान के लिए भामाशाह में मची होड़, 21 नव युगल जोड़े बनेंगे हमसफर, - 15 नवयुगल हैं अनाथ

अजमेर Published: February 26, 2022 01:46:22 am

बाड़ी. आगामी तीन मार्च को परमार्थ सेवा समिति की ओर से आयोजित सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह में २१ नव युगल परिणय की डोर में बंधेंगे। जिनमें 15 नव युगल अनाथ है।शम्भू रिसोर्ट में आयोजित समारोह में घनश्याम गर्ग खेरागढ, आयुषी अग्रवाल इटावा, चिंटू बाड़ी, खुशमा रतनपुर, विजयसिंह मवासीपुरा, जमुना बाड़ी, भगवानसिंह गुलावली, माया गुमट, दीपक बामौर, लक्ष्मी बाड़ी के साथ फेरे लेंगे। समिति अध्यक्ष राकेश गर्ग ने बताया कि मनीष आगरा, सारिका बाड़ी, सोनू बाड़ी, जागृति धौलपुर, ल्हौरेराम सनौरा, रमा बाड़ी, अजय बाड़ी, दीक्षा मुरैना, छोटू तसीमों, वर्षा के साथ वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे। उन्होंने बताया कि समारोह में बंटी मुरैना, पिंकी भटपुरा बाड़ी, रवि ताजगंज आगरा, पूनम गुमट बाड़ी, सतीश करेरुआ, गोलो बाड़ी, बबलू बैनपुरा, शीतल खेरागढ़, मोहनसिंह किरावली आगरा, सुनीता बाड़ी के साथ विवाह की डोर से बंधेंगे। समारोह संयोजक विनोद जिंदल एवं समिति सचिव रवि मोदी ने बताया कि जीतेन्द्र धीमरी, तन्नू भोपाल, जितेन्द्र सौंख राखी बाड़ी, गोविंद बधरैठा गौरा बाड़ी, लालसिंह बधरेठा भावना बाड़ी, गजानंद करौली, मनीषा बाड़ी के साथ मंगल परिणय सूत्र बंधन में एक दूसरे के हो जाएंगे। जिनमें से १५ नव युगल तो ऐसे हैं, जिनके माता या पिता नहीं है। इन नव युगलों में 3 कुशवाह, 10 कोली, 1 धोबी, 1 अग्रवाल, 2 प्रजापति, 2 जाटव तथा 1 गौड हैं। इन परिवारों में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

नव दम्पतियों के लिए गृहस्थी से लेकर आभूषण देने के लिए आगे आए भामाशाह फुलेरा दौज पर परमार्थ सेवा समिति द्वारा आयोजित सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह के लिए नव दम्पतियों के लिए घर गृहस्थी से लेकर आभूषण देने के लिए भामाशाह आगे आए हैं। समिति संस्थापक सदस्य महावीर गोयल जारगा एवं प्रवीण मंगल ने बताया कि तीन मार्च को शम्भू रिसोर्ट में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में २१ नवयुगल परिणय-सूत्र बंधन में बंधेंगे। उन्होंने बताया कि अपना घर सेवा समिति ने मिठाई के डिब्बे, राहुल मित्तल बजाज ने साड़ी, हेमलता पत्नी कृष्णकांत मंगल ने पेन्ट शर्ट, प्रेमसिंह पोषवाल ने सीलिंग फैन, बनवारीलाल छावनी वाले ने थैला, शशी बंसल पत्नी रामकुमार बंसल ने ट्रेवल लेडीज बैग देने की घोषणा की है।

घरेलू सामान देने की मची होड़

संयोजक विनोद जिंदल एडवोकेट ने बताया कि विवाह समारोह में भामाशाहों में बढ़-चढक़र घरेलू आइटम देने की होड़ मच गई है। जिसमें संदीप बंसल ग्वालियर ने साड़ी, अनिल बंसल ने पानी की बोतल, कैलाशचंद गर्ग ने साड़ी, अशोक गर्ग बसेड़ी वाले ने बेडशीट, आरजीबी गु्रप ने गिफ्ट आइटम, भीकमचंद नेकपुर वाले ने तौलिया, 21 थाली, 21 कटोरी, 21 गिलासए, 21 चम्मच गुप्तदान, अंजली पत्नी शिवकुमार ने डिनर सैट देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि स्वीटी पत्नी अंकित मंगल हल्दिया कलकत्ता ने ट्रॉली बैग, रामसेवक गर्ग ने साड़ी, प्रिंसी गर्ग ने टेनियां, जग, तीन खन का टिपिन गुप्तदान, अनिल गोयल धौलपुर ने बेडशीट डबल, चायदान स्टील गुप्तदान, अग्रवाल फाउंडेशन ने पानी बोतल सैट देने की घोषणा की है, तो वहीं परमार्थ सेवा समिति की महिला कमेटी की अध्यक्ष रेनू गर्ग एवं शशि मंगल द्वारा जानकारी दी गई कि सभी बंधुओं को सोने के मंगलसूत्र दिए जाएंगे।

