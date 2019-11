Pushkar fair 2019: पुष्कर में श्रद्धालुओं का सैलाब, चहुंओर गूंज रहे मंत्रोच्चार

अजमेर. पुष्कर में श्रद्धालुओं का सैलाब (pilgrims in pushkar) उमड़ रहा है। सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जारी है। समूचे पुष्कर में मंत्रोच्चार, भजन-कीर्तन गुंजायमान है। श्रद्धालु सरोवर में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। घाटों पर पूजा-अर्चना (worship) का दौर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा लोग दान-पुण्य में जुटे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मंदिर (brahma temple) सहित पुराने और नए रंगजी और अन्य मंदिरों पैर रखने की जगह नहीं है।

कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक पंचदिवसीय स्नान (five day bath)की खास महत्ता है। इसके चलते पुष्कर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मंगलवार तडक़े ही महिलाएं, पुरुष और पुरोहित पुष्कर सरोवर में स्नान करने पहुंच रहे हैं। संत भी अपने-अपने शाही अखाड़ों के साथ कार्तिक पूर्णिमा (kartika purnima) का स्नान कररने पहुंच हैं। सरोवर (pushkar sarovar)के सभी 52 घाटों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। घाटों पर पैर रखने की जगह नहीं है। चहुंओर पुष्कर राज की जय....,प्रजापिता ब्रह्माजी की जय..., हर.हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। पुरोहित दूरदराज और आसपास से आए लोगों को सरोवर में पूजन करा रहे हैं।

ये है स्नान की महत्ता

पुष्कर सरोवर में स्नान (holy dip) की महत्ता भी है। पौराणिक व्याख्यान के अनुसार कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक देवी.देवता भी पुष्कर सरोवर में स्नान करने आते हैं। लिहाजा इस दौरान स्नान करने से सुख.समृद्धिए ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति आरोग्य रहता है।

बाजारों में एकतरफा व्यवस्था

बाजारों में पुलिस ने बेरीकेडिंग लगाकर एकतरफा (one way) आवाजाही की व्यवस्था की है। नए रंगजी मंदिर से लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं। जबकि वापसी में उन्हें छोटी और बड़ी बस्ती सहित अन्य मार्गों से होकर निकाला जा रहा है। पुलिस चप्पे-चप्पे (police cops) पर तैनात है। सादा वर्दी में भी महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी घाटों (ghats of ushkar)पर तैनात किए गए हैं।

