आरक्षण की मांग को लेकर 12 सितंबर को भरतपुर संभाग में करेंगे रेलवे ट्रेक जाम

- कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी और माली समाज की महापंचायत में किया फैसला - 12 फीसदी आरक्षण की है मांग - तैनात रहा भारी जाब्ता

कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी, माली आदि समाजों ने 12 फीसदी आरक्षण के लिए 12 सितंबर को भरतपुर संभाग में रेलवे टे्रक जाम करने की घोषणा की है। स्थान का निर्धारण बाद में किया जाएगा। यहां गुरुवार को सैंपऊ रोड स्थित एक मैरिज होम में कुशवाहा ( फुले) आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले सूर्यवंशी कुशवाहा समाज धौलपुर की महापंचायत का आयोजन किया गया।

धौलपुर. कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी, माली आदि समाजों ने 12 फीसदी आरक्षण के लिए 12 सितंबर को भरतपुर संभाग में रेलवे टे्रक जाम करने की घोषणा की है। स्थान का निर्धारण बाद में किया जाएगा। यहां गुरुवार को सैंपऊ रोड स्थित एक मैरिज होम में कुशवाहा ( फुले) आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले सूर्यवंशी कुशवाहा समाज धौलपुर की महापंचायत का आयोजन किया गया। संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक मुरारीलाल कुशवाहा (सैनी) ने कहा कि भरतपुर में हमने 12 जून को चक्का जाम किया लेकिन, सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। हम हार नहीं मानने वाले। पहले हमने रोड जाम किया, अब हम रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि 12 सितंबर को रेलवे ट्रेक जाम किया जाएगा। समिति के संरक्षक लक्षमण सिंह कुशवाहा जयपुर ने कहा कि राजस्थान में कुल आरक्षण 64 फीसदी है। प्रदेश में कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी, माली की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है। यह कुल आबादी की 12 से 15 प्रतिशत है। इसलिए हमें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। समिति के प्रदेश प्रवक्ता रामहेत कुशवाहा ने कहा कि इन समाजों को उनको उनका हक मिलना चाहिए। कुशवाहा समाज का प्रशासनिक सेवा में कोई भी अधिकारी नहीं है। कुशवाहा समाज पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। संयोजक वासुदेव कुशवाहा ने कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए हम प्राणों की बाजी भी लगा सकते हैं। बदनसिंह कुशवाहा ने कहा कि हमने पूरे राजस्थान का दौरा किया है और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया है। हमारा समाज बेहद पिछड़ा हुआ है। इसलिए हमें हक मिलना चाहिए। जय भोले कुशवाहा विकास समिति के अध्यक्ष रामहेत कुशवाहा ने कहा कि हमारा समाज कृषि और पशुपालन पर आधारित है। गरीबी के कारण बच्चों को उच्च शिक्षा भी नहीं दिला पाते हैं। इसलिए हमें हमारा हक मिलना चाहिए। इस मौके पर धौलपुर के पूर्व विधायक शिवराम सिंह कुशवाहा एवं कुशवाहा महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूसिंह कुशवाहा, पूर्व प्रधान उम्मेद लाल कुशवाहा, भागीरथ कुशवाहा, प्रधान प्रतिनिधि नागेश आदि वक्ताओं ने भी विचार व्यक्त किए।

Rail Budget 2019: निर्मला के पिटारे में क्या होगा खास? नई ट्रेनों की देंगी सौगात या बढ़ेगी रफ्तार!,Rail Budget 2019: निर्मला के पिटारे में क्या होगा खास? नई ट्रेनों की देंगी सौगात या बढ़ेगी रफ्तार!,9 नवंबर से श्री गंगानगर एक्सप्रेस बंद,9 नवंबर से श्री गंगानगर एक्सप्रेस बंद,Rail Budget 2019: निर्मला के पिटारे में क्या होगा खास? नई ट्रेनों की देंगी सौगात या बढ़ेगी रफ्तार!,Rail Budget 2019: निर्मला के पिटारे में क्या होगा खास? नई ट्रेनों की देंगी सौगात या बढ़ेगी रफ्तार!,Railways will run eight trip Rakshabandhan special train on different days