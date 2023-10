Submitted by:

कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित राजकीय कन्या महाविद्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंची। उन्होंने प्रशिक्षणार्थी कार्मिकों को गलियारों और परिसर में घूमता देखा तो नाराज हो गई।

Collector got angry seeing roaming around