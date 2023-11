RAS 2021: आरएएस की टॉप-20 सूची में महिला राज, अब पिछड़ रहे पुरुष

Submitted by:

अजमेरPublished: Nov 19, 2023 10:27:14 am

लगातार तीसरी भर्ती में महिलाओं ने पुरुषों को दी जबरदस्त टक्कर । महिला अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थान बना रही हैं। भर्तियों में पुरुष अभ्यर्थियों को कड़ी टक्कर मिलने लगी है।

Womens in Top-20 list, Males are lagging behind